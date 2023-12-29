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В сиреневом белье и с гартерами: украинская экс-порноактриса в откровенном луке продемонстрировала сексуальную грудь

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
850
Время на прочтение
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В сиреневом белье и с гартерами: украинская экс-порноактриса в откровенном луке продемонстрировала сексуальную грудь

Адель Асанти / Фото: Instagram Адель Асанти

Адель Асанти в обольстительном образе снялась в горячем фотосете.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Адель Асанти — опубликовала в Instagram пикантный снимок из студийной фотосессии.

Красавица предстала в откровенном образе. Она позировала на стуле в сиреневом белье, бюстгальтер которого состоял из полосок, которые едва ли что-то прикрывали.

Адель Асанти / © Instagram Адель Асанти
Адель Асанти / Фото: Instagram Адель Асанти

На шее у Адель был чокер, а на ногах – гартеры и черные лакированные босоножки на высоких платформах и шпильках. Волосы она собрала в высокий хвост, сделала макияж с черными стрелками и завершила аутфит большими серьгами-кольцами.

Асанти продемонстрировала стройную фигуру, пышную сексуальную грудь и татуировки на теле. Она выглядела очень соблазнительно.

"Женщина становится богиней, когда изучает и принимает свою женственность", — написала Адель.

Напомним, Адель Асанти показала пикантное фото в розовом белье.

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Дата публикации
Просмотры
850
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