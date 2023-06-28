В сиреневом бикини: Алессандра Амбросио показала, как отдыхала с друзьями у бассейна

Бразильская модель Алессандра Амбросио блеснула своей стройной фигурой в бикини на вечеринке, которую организовала с друзьями возле бассейна.

Экс-"ангел" Victoria's Secret повеселилась в Лас-Вегасе, а в своем блоге в Instagram опубликовала несколько снимков. Звезда отдыхала в Resorts World Hotel and Resort.

Мать двоих детей была одета в крошечное сиреневое бикини, вероятно, из ее коллекции Gal Floripa и надела солнцезащитные очки. Волосы Алессандры были распущены, а на запястьях были часы и несколько разных золотых браслетов.

"Рай у бассейна", - написала в подписи к фото Амбросио.

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В Instagram Алессандра часто публикует фото в купальниках, а также любит постить кадры с красных дорожек разных светских мероприятий, где часто блистает в полупрозрачных платьях.

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