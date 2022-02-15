В сиреневом платье и пальто: беременная Ники Хилтон в нежном образе приехала на показ

В сиреневом платье и пальто: беременная Ники Хилтон в нежном образе приехала на показ

Беременная Ники Хилтон-Ротшильд активно участвует в Недели моды, которая проходит в Нью-Йорке.

Вчера знаменитость посетила Markarian fashion show и была запечатлена в первом ряду на показе.

38-летняя беременная звезда приехала на мероприятие в сиреневом платье с цветочным принтом и красивом пальто, подобранном в том. Ее волосы были заколоты большим сетчатым бантом для волос, на лице был красивый вечерний макияж, а в ушах сверкали серьги с бриллиантами.

Ники Хилтон-Ротшильд / Getty Images

Обута Ники была в остроносые туфли на каблуках с принтом и украшенные камнями, а в руках у звезды была маленькая сумочка в виде шара на золотистом ремешке-цепочке. Беременный живот светской львицы не был особо замечен под этим нарядом. Ники, напомним, ждет сейчас третьего ребенка.

Ники Хилтон на показе PatBO / Getty Images

Ранее Хилтон-Ротшильд посещала показ PatBO во время Недели моды в Нью-Йорке и приехала на мероприятие в голубом платье из их коллекции.

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