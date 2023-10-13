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В сиреневом платье с перьями и цветочным принтом: Ники Хилтон вышла в свет в роскошном наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
89
Время на прочтение
1 мин
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В сиреневом платье с перьями и цветочным принтом: Ники Хилтон вышла в свет в роскошном наряде

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Образ знаменитости был в ее любимом гламурном стиле.

39-летняя светская львица и младшая сестра Пэрис Хилтон - Ники - посетила показ свадебной коллекции Bronx And Banco, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке в отеле Baccarat, что в центре престижного района Манхэттен.

На модном шоу миллионерша и звезда светской хроники появилась в вычурном платье сиреневого цвета. Это был длинный наряд с широкими рукавами украшенными перьями и широкими плечами.

Также у платья Хилтон было глубокое декольте, драпировка на бедрах и высокий разрез на юбке, который демонстрировал ее ноги и гламурную обувь. Образ она дополнила элегантной укладкой, макияжем и серьгами в ушах. 

Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Этот месяц у Ники очень насыщенный на события, ведь несмотря на то, что она мать троих детей, активно посещает светские вечеринки и модные показы. Так, с сестрой она провела время в Париже, где демонстрировала роскошные наряды на Неделе моды, а затем посетила театр Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке, где состоялся ежегодный гала-вечер New York City Ballet 2023. На светскую церемонию она пришла в платье с огромным цветком от бренда Oscar de la Renta.

Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
89
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