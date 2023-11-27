В сиреневом платье с вырезом до пупка: американская певица блеснула сексуальной грудью на ивенте

Американская певица Хлоя Бейли посетила премьеру фильма "Возрождение: фильм Бейонсе", которая состоялась в театре Сэмюэла Голдвина в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Там красавица предстала в соблазнительном аутфите. На ней было платье сиреневого оттенка от бренда LaQuan Smith с драпировкой и откровенным вырезом до пупка, сквозь который она блеснула сексуальной грудью.

Хлоя Бейли / Фото: Getty Images

Хлоя сделала прическу с дредами, красивый макияж, уши украсила большими серьгами-кольцами, а руку – серебряными браслетами.

Напомним, Хлоя Бейли на фестивале Broccoli City в Вашингтоне появилась в кэтсьюте в цвете кислотного лайма, который был расшит камнями, имел прозрачные вставки и пикантные вырезы.

Читайте также: