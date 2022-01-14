В скромном комбинезоне и лаковых ботильонах: Мел Би сходила в театр

В скромном комбинезоне и лаковых ботильонах: Мел Би сходила в театр

Певица Мелани Браун, известная по работе в культовой группе Spice Girl, вчера вечером посетила театр в Лондоне и была запечатлена папарацци.

46-летняя Мелани посетила представление Цирка дю Солей "Cirque du Soleil: Luzia" в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Певица надела на мероприятие скромный черный комбинезон, подчеркнула талию тонким леопардовым поясом, в тон которому подобрала маленькую леопардовую сумку на ремешке-цепочке, а также обула лаковые ботильоны на устойчивых каблуках.

Мел Би / Getty Images

У Браун был красный маникюр, кудрявые волосы были красиво уложены, а на лице - легкий макияж с пышными ресницами.

На это же представление, отметим, приезжала и Пиппа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кембриджской. Она была запечатлена в красном эффектном комбинезоне и под руку с мужем.

Пиппа и Джеймс Мэттьюз / Getty Images

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