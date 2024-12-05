В скромном платье-футляре: Памела Андерсон посетила гламурный гала-вечер

57-летняя актриса позировала фотографам на новом мероприятии.
Памела Андерсон кардинально изменилась и то, что она не носит больше макияж не удивляет. Актриса также предпочитает для своих светских выходов лаконичные платья без декора.
4 декабря она появилась на гала-вечере под названием "Женщины в индустрии развлечений", который проводил журнал The Hollywood Reporter в Беверли-Хиллз. Памела надела платье длины миди серого цвета и без рукавов. Верхняя часть платья была немного свободной и с напуском.
Образ актрисы дополнили черные колготки, босоножки на каблуках и простая прическа - ее волосы просто были собраны в хвост.
Это мероприятие звезда посетила после того, как блистала на красной дорожке в платье без бретелек и с небольшим шлейфом от Oscar de la Renta, которое было оттенка шампанского.
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