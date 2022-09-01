В скромном платье и с сумочкой: трансгендерная модель Валентина Сампайо на красной дорожке

25-летняя бразильская модель и актриса Валентина Сампайо является первой открытой трансгендерной моделью работавшей с бельевым брендом Victoria’s Secret. Звезда не однократно появлялась на обложках таких зданий как Vanity Fair Italia, Elle Mexico и L’Officiel Turkiye. Также она работала с такими брендами, как Dior, H&M, Marc Jacobs, Moschino, и Philipp Plein.

Теперь Валентина решила покорить Венецианского кинофестиваля, на которой появилась в нежном и даже немного скромном платье на одно плечо от бренда Armani. Наряд был выполнен как бы на запах и его край украшали стразы

Свой образ звезда дополнила сумочкой и босоножками со стразами, лаконичным макияжем, а волосы просто выровняла и распустила.

Валентина Сампайо / Фото: Getty Images

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