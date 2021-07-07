В скромных образах: Дженнифер Лоуренс позировала с Марией Грацией Кьюри перед показом Dior

В скромных образах: Дженнифер Лоуренс позировала с Марией Грацией Кьюри перед показом Dior

В Париже продолжается Неделя высокой моды, в рамках которой множество показов и вечеринок посетило огромное количество знаменитых звезд и супермоделей.

Вчера в столице моды состоялся показ коллекции Dior Haute Couture осень/зима 2021/2022, а перед ним креативный дизайнер Дома моды Мария Грация Кьюри позировала для фото с оскароносной актрисой Дженнифер Лоуренс.

Мария Грация выбрала для своего образа лаконичную и простую одежду - темно-синие брюки и простую трикотажную кофту в рубчик. Единственными яркими деталями в ее аутфите была золотая подвеска с логотипом из фильма "Супермен" и белые кроссовки. На глазах у дизайнера был макияж смоки-айс.

Дженнифер Лоуренс выбрала для мероприятия красивое молочное платье с принтом polka dot, которое сочетала с черным поясом и слингбэками. Волосы актриса уложила в локоны, а на ее лице был легкий макияж.

Мария Грация Кьюри и Дженнифер Лоуренс / Getty Images

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