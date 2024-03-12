В скучном платье на "Оскар", но роскошном на афтепати: рассматриваем образы актрисы Дженнифер Лоуренс

Известная актриса продемонстрировала два кардинально разных образа за один день.

Дженнифер Лоуренс сама является лауреатом "Оскара", но статуэтку она получила еще в 2012 году за работу в картине "Мой парень - псих". В этом году церемонию она посетила в качестве гости, а также одной из тех, кто вышел на сцену, чтобы объявить победительницу в категории "Лучшая женская роль".

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Для церемонии Дженнифер выбрала платье от Модного дома Christian Dior классического фасона, но с принтом горошек. Его дополняла необычная деталь - накидка на плечи, которая на самом деле являлась частью платья.

Также к этому наряду Лоуренс добавила украшения Swarovski Created Diamonds и обувь от Manolo Blahnik.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Волосы ее стилисты уложили назад и распустили, а вот макияж у актрисы был с черными стрелками.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Однако платье, которое актриса выбрала для афтепати Vanity Fair, кардинально отличалось. Она надела винтажное нежное, роскошное и довольно смелое полупрозрачное платье белого цвета, которое когда-то разработал для Модного дома Givenchy Джон Гальяно, возглавляющий его с июля 1995 по октябрь 1996 года. Оно является частью коллекции осень-зима 1996.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Платье имело глубокое квадратное декольте, ампирную талию и вышивку. Дополняло платье болеро с рукавами-фонариками и длинным шлейфом. На платье вышивка был в виде клевера, а на болеро в виде замысловатых сложных узоров.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

А вот в 2012 году, когда Лоуренс сама была номинирована, она пришла на "Оскар" в платье, которое называют самым дорогим нарядом церемонии. Платье от Dior было настолько длинным и тяжелым, что Дженнифер не справилась с ним, и в самый ответственный момент, поднимаясь по ступенькам за золотой статуэткой, упала на глазах у всех.

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