В скучном платье, но в роскошном плаще: Эль Феннинг пришла на престижное модное мероприятие

Эль Феннинг / © Associated Press

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Эль Феннинг сделала перерыв в промо-туре нового фильма из франшизы «Голодные игры», чтобы посетить одно из самых престижных модных событий года — церемонию CFDA Fashion Awards. Ежегодно на этом мероприятии проходит награждение в сфере моды, которое организует Совет американских модельеров. Его часто называют «Оскаром американской моды».

Стилистка актрисы Саманта Макмиллен подобрала для Эль на этот раз нетипичный образ, ведь команда решила отойти от привычной для актрисы романтической стилистики. Именно поэтому Феннинг появилась на публике в лёгком платье оттенка пыльной розы от Coach, которое она надела в сочетании с длинным чёрным кожаным плащом.

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Эль Феннинг / © Associated Press

Особенно интересными в образе звезды были аксессуары: Феннинг дополнила наряд небольшой сумочкой с розовой отделкой и украшениями от ювелирного бренда Cartier.

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Эль Феннинг / © Associated Press

Во время презентации фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой» в Лондоне актриса появилась в розовом кутюрном наряде от Роберта Вуна, вдохновленном персонажем Эффи Тринкет, которую она сыграла в картине.

Эль Феннинг на презентации фильма в Лондоне / © Associated Press

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