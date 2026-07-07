В скульптурном нагруднике и наряде с цветочными аппликациями: Зендея поразила двумя образами на мероприятии

Зендея / © Associated Press

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На лондонской премьере фильма Кристофера Нолана «Одиссея» Зендея, сыгравшая в нем богиню Афину, продемонстрировала сразу два эффектных образа, которые кардинально отличались по настроению.

Зендея / © Associated Press

Сначала актриса появилась в наряде из коллекции Schiaparelli Fall 2026 Haute Couture от Даниэля Роузберри. На ней был авангардный нагрудник, выполненный в виде белой анатомической скульптуры женского торса, напоминавшей мраморную статую. Необычный корсет плавно переходил в длинную юбку, украшенную бахромой из белых и серебристых бусин. Благодаря градиенту наряд выглядел особенно эффектно в свете вспышек фотокамер.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Зендея дополнила свой наряд роскошным многоярусным бриллиантовым колье Chopard, бриллиантовыми серьгами-пуссетами и золотым кольцом с бриллиантом. Обута она была в туфли-лодочки нюдового цвета. Волосы актриса уложила в романтическую прическу с плетением и локонами и сделала макияж с длинными накладными ресницами, глянцевым блеском и бежевым контуром на губах.

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Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Затем звезда появилась перед фотографами в наряде из коллекции Valentino Fall 2026 RTW, который состоял из зеленого лифа на бретельках-листьях, созданного из цветочных аппликаций, и бледно-болотной юбки с драпировкой и асимметричным подолом. Бока и спина Зендеи были обнажены.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

К второму образу актриса подобрала серые кожаные туфли с заостренным носком и длинные бриллиантовые серьги-люстры. Она оставила ту же романтическую прическу с косами и нежный макияж.

Зендея / © Associated Press

Оба образа Зендеи были красивыми и в очередной раз подтвердили ее статус одной из главных современных икон моды.

Зендея / © Associated Press

Напомним, на фотоколл к фильму «Одиссея» Зендея надела белое платье с открытой спиной и разрезом сзади на подоле от бренда Jacquemus, которое напоминало древнегреческий хитон.

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