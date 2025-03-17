В слингбэках и черном мини-платье с соблазнительным декольте: Тина Кароль сделала селфи

На фан-странице Тины Кароль в Instagram выложили ее селфи, сделанное в зеркале.

На фото артистка предстала в обольстительном луке. Она предстала в черном коротком платье на тонких бретельках, с соблазнительным декольте и накладными клапанами.

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

Образ Кароль дополнила черными плотными колготами и черными остроносыми слингбэками. У нее была красивая прическа с локонами, нежный макияж и красный маникюр.

Напомним, Тина Кароль в белом платье с пайетками и обнаженной спиной сияла на концерте в Киеве.

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