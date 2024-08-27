В слингбэках от Dolce Gabana и с бантом на голове: британская модель на корточках позировала в фотосете

Меган Бартон Хенсон в пикантном аутфите предстала на фотосъемках.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон – показала в Instagram свой эффектный соблазнительный образ, в котором она снялась в новой фотосессии.
Перед объективом фотокамеры красавица предстала в провокационной позе – на корточках. На ней было черное боди с пикантным декольте и черные капроновые колготки. Лук она дополнила черными лакированными остроносыми слингбэками на шпильках и с ремешками, на которых были золотые логотипы Dolce&Gabbana.
Меган сделали объемную прическу "Мальвина", украшенную большим черным бантом на макушке, макияж с акцентом на глазах и французский маникюр. В ушах у нее были лаконичные серьги-гвоздики, а на запястье – браслет.
Напомним, Меган Бартон Хенсон в ночной рубашке белого цвета с кружевом блеснула сосками.
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