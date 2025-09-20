В слишком гламурном наряде: София Вергара надела лук, который заставил всех обратить на нее внимание

София Вергара / © Getty Images

Комедийная актриса и телеведущая София Вергара посетила звездную фотосессию, которая проводилась в честь полуфинала 20-го сезона шоу «Америка ищет таланты» в Пасадене. Звезда надела на это мероприятие черный костюм с брюками и топом-бюстье от бренда Nadine Merabi, основанного британо-ливанским дизайнером, в которых сверкала в прямом и переносном смысле. Дело в том, что костюм Софии был декорирован огромными звездами со стразов разного размера и дизайна — это было гламурно, ярко и оригинально.

Этот наряд для Вергары подобрала ее стилист Ронда Спайс и он выполнен из черного бархата, а приталенный дизайн отлично подчеркивал фигуру актрисы. Также свой образ Вергара дополнила украшениями от Walters Faith, обувью на высоких каблуках, любимой укладкой с локонами и макияжем в нюдовой гамме.

Это было первое появление Софии на светском мероприятии после того, как она вынуждена была пропустить церемонию «Эмми» в последнюю минуту, хотя и была среди приглашенных. Причиной стала жуткая аллергия из-за которой у Софии сильно опух глаз.

«Не попала на „Эмми“, но успела в отделение неотложной помощи, жалею, что пришлось отменить! Ужасная аллергия на глазах прямо перед тем, как сесть в машину!», — написала она.