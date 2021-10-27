В слишком тесном бикини: Жизель Оливейра поделилась новым луком для отдыха

28-летняя модель показала очередной эффектный наряд.

Бразильская манекенщица Жизель Оливейра обожает купальники, и, сколько моделей в ее коллекции, даже сложно представить, ведь практически на каждом новом снимке в Instagram на ней новое бикини. Поскольку живет знаменитость сейчас в Калифорнии, то снимками с пляжа или бассейна делится часто, например, на одном из последних фото она позировал в черном бикини от бренда Kasakai Swimwear в мелкий цветочек.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Купальник был надет слишком высоко, из-за чего создавалось впечатление, что он маленький на Жизель. Образ она дополнила черной накидкой и солнцезащитными очками Vehla в черепашьей оправе.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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Образы Жизель Оливейры (16 фото)

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