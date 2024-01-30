В слитном купальнике и шляпе: топ-модель Алессандра Амбросио отдыхает в Камбодже

Бразильянка улетела в Южно-Восточную Азию на отдых.
42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – отправилась в Камбоджу, откуда показывает красивые фотографии.
Для отдыха у бассейна звезда выбрала черный слитный купальник и белую шляпу, свой пляжный образ она дополнила изящными браслетами на ноге и руке, а также белым маникюром и педикюром.
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Модель не только просто загорает у бассейна, но и много путешествует по стране. Она посетила Ангкор-Ват – самый большой храмовый комплекс в мире.
Напомним, ранее топ-модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой. Она опубликовала в своем Instagram несколько серий снимков с пляжа.
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