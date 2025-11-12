- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
В сливовом свитере и плиссированной юбке: верховная представительница ЕС Кая Каллас на деловой встрече в Канаде
Кайя Каллас в красивом образе встретилась со своими коллегами.
Экс-премьер-министр Эстонии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приняла участие во встрече министров иностранных дел стран G7, которая состоялась в курортном отеле White Oaks в Канаде.
Политик была одета в шерстяной свитер сливового оттенка, из-под которого выглядывал молочный воротник и манжеты от рубашки, и серая плиссированная юбка миди. Обута она была в кремово-черные кожаные туфли на устойчивых каблуках.
Кая сделала скромную прическу, собрав верхние пряди волос, и макияж с розовой помадой. В ушах у нее были лаконичные серьги с камнями.
Напомним, Кайя Каллас на встрече в Брюсселе появилась в красном платье миди с принтом polka dot.