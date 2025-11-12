ТСН в социальных сетях

В сливовом свитере и плиссированной юбке: верховная представительница ЕС Кая Каллас на деловой встрече в Канаде

Кайя Каллас в красивом образе встретилась со своими коллегами.

Алина Онопа
Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Экс-премьер-министр Эстонии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приняла участие во встрече министров иностранных дел стран G7, которая состоялась в курортном отеле White Oaks в Канаде.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Политик была одета в шерстяной свитер сливового оттенка, из-под которого выглядывал молочный воротник и манжеты от рубашки, и серая плиссированная юбка миди. Обута она была в кремово-черные кожаные туфли на устойчивых каблуках.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Кая сделала скромную прическу, собрав верхние пряди волос, и макияж с розовой помадой. В ушах у нее были лаконичные серьги с камнями.

Напомним, Кайя Каллас на встрече в Брюсселе появилась в красном платье миди с принтом polka dot.

