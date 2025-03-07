В смелом мини и брючном костюме: Ким Кэттролл блистала на Неделе моды в Париже

Ким приехала на показ женской одежды Nina Ricci осень-зима 2025-2026, который прошел в отеле Salomon de Rothschild в столице Франции. Там Ким позировала перед камерами фотографов в песочном брючном костюме с глубоким вырезом на декольте и остроносых лаковых туфлях, а в руках держала небольшую двухцветную сумку бренда Nina Ricci.

Ее волосы были распущены и уложены легкими волнами, в ушах были крупные черно-золотые серьги и макияж в натуральных оттенках на лице.

Ким Кэттролл / Фото: Getty Images

Также Кэтролл была замечена на показе женской коллекции Balmain осень-зима 2025-2026, представленной в Париже днем ранее. На публике актриса появилась в смелом леопардовом мини и лаковых туфлях на каблуках, а в руках держала сумку из лаковой кожи.

Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы писали, что первая леди Франции в наряде с животным принтом появилась на Неделю моды в Париже.

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