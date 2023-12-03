В смелом платье с декольте: супермодель Алессандра Амбросио посетила кинофестиваль в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии, в городе Джидда, начался международный кинофестиваль "Красное море", который уже традиционно собирает в своих стенах голливудских, болливудских и арабских звезд со всего мира.

В день открытия мероприятия его посетило много мировых знаменитостей, среди которых была и бразильская супермодель Алессандра Амбросио, известная своим многолетним сотрудничеством с брендом Victoria's Secret.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Вначале на красной дорожке 42-летняя женщина появилась в очень откровенном образе, поскольку отдала предпочтение бежевому наряду от Elie Saab из кутюрной коллекции осень-зима 2023.

У платья было глубокое декольте, американская пройма и халтер на шее. Также наряд был полностью прозрачным, имел золотую вышивку, а также накидку с рукавами и капюшоном.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Образ модель дополнила серьгами с бриллиантами, обувью на высоких каблуках и макияжем.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Затем Амбросио вышла на красную дорожку в черном платье на тонких бретельках и с глубоким V-образным декольте. Платье также было полностью расшито мелким бисером.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Также она добавила в этот образ несколько драгоценностей - набор из бриллиантов, и обула гламурные туфли с камнями.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

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