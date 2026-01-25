- Дата публикации
В смелом платье с кружевным бюстом и рызрезом на юбке: Оливия Уайлд посетила кинофестиваль
Оливия Уайлд посетила премьеру фильма «Приглашение» в рамках кинофестиваля «Сандэнс».
На мероприятие, прошедшее в театре Экклс-центр в Парк-Сити, штат Юта, 41-летняя актриса приехала в пикантном черном платье с прозрачным кружевным верхом, напоминающим корсет и разрезом на юбке.
Образ Уайлд дополнила высокими серыми сапогами-казаками на каблуках, красным маникюром и выразительным макияжем на лице, а белокурые волосы оставила слегка растрепанными.
После показа фильма Оливия, которая сыграла главную роль и выступила режиссером картины, вышла на сцену для заключительной сессии вопросов. Сюжет ее нового фильма посвящен исследованию сложностей современных отношений между парами и обещает показать драматические и комедийные ситуации, с которыми они сталкиваются.