В смелом топе с бровями-ниточками: Рита Ора сходила на радиоинтервью, чтобы рассказать о новой песне

Буквально через несколько дней у британской певицы Риты Оры выйдет новая песня You Only Love Me, поэтому звезда сейчас активно посещает различные шоу и дает интервью, чтобы продвигать трек. Вчера, 24 января, девушка сходила на интервью на радио BBC Radio One в Лондоне, по дороге ее подловили папарацци.

32-летняя исполнительница была одета в довольно смелый белый кроп-топ с вырезом на груди и черные кожаные штаны. Образ Риты дополнял оверсайз-жакет в полоску, ботинки на платформах и сумка с серебристой фурнитурой.

Еще интересными деталями образа стали солнцезащитные очки, вязаный бафф на шее и нарисованные брови-ниточки в стиле Памелы Андерсон.

Рита Ора / Фото: Getty Images

