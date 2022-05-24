В смокингах от FROLOV: группа TVORCHI в сопровождении оркестра спела о силе украинского духа

Участники дуэта посвятили патриотическую композицию всем украинцам.
На сцене театра в сопровождении симфонического оркестра группа TVORCHI представила арт-видео на новую песню под названием "Боремося", которую посвятили украинцам.
В композиции говорится об объединении и устойчивости украинского народа, а видео полно величия и чувственности.
TVORCHI вспоминают, что во время съемок в опустевшем с 24 февраля театре опять воцарилась жизнь: музыканты репетировали свои партии, съемочная группа настраивала свет и камеры, артисты готовились в гримерных комнатах.
"Мы снимали в центре культуры — украинском театре. Том самом, где оживают произведения Леси Украинки и Ивана Нечуя-Левицкого в Тернополе, куда приходят наполниться украинские семьи в Киеве и который был жестоко разрушен в Мариуполе. Во время наших съемок мы видели своими глазами, как театр снова начинает дышать, потому что можно уничтожить стены и невозможно убить наши ценности, об этом мы и поем в нашей песне: "Боремося та усіх поборемо", — рассказали артисты.
В видео участники группы предстали в изысканных и символических луках: черном и белом смокингах от украинского бренда FROLOV с вышитым гербом под сердцем.
У Эндрю – с красным платком – символом пролитой крови, а у Джефри – черным цветком – символом борьбы.
В этих образах ребята устроили себе фотосессию в театре.
По словам режиссера видео Алексея Бондаря, главной его идеей было показать несгибаемость украинцев.
"Даже в такое тяжелое время мы проявляем творчество, мы создаем, мы мечтаем, верим в свое будущее и культуру. Мы боремся. Это то, что я хотел показать, и то, что, по моему мнению, нам удалось. Надеюсь, что каждый, кто будет смотреть видео "Боремося", почувствует силу и единство, которое сейчас течет в крови каждого украинца", — сказал Алексей.
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