В смокинге и бейсболке по самые усы: Леонардо Ди Каприо снова скрывался от папарацци в Венеции

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

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Леонардо Ди Каприо попал в объективы папарацци на острове Сан-Джорджо-Маджоре (одном из самых известных островов Венецианской лагуны), где состоялась роскошная свадьба американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса и его любимой Лорен Санчес, на которую он был приглашен как VIP-гость.

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

На свадебную церемонию Леонардо надел классический черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку. Он, как и в прошлый раз, избегал внимания папарацци. Актер скрыл лицо, натянув черную бейсболку с логотипом LA Dodgers по самые усы.

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

На следующий день Ди Каприо запечатлели в аэропорту Марко Поло в Венеции. Италию он оставлял в шортах с накладными карманами и черном худи с капюшоном, который натянул по самую бороду.

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Напомним, на свадьбу Леонардо Ди Каприо приехал со своей возлюбленной – 27-летней итальянской моделью Витторией Черетти.