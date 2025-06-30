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ТСН в социальных сетях

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Категория
Шоу-бизнес
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В смокинге и бейсболке по самые усы: Леонардо Ди Каприо снова скрывался от папарацци в Венеции

50-летний актер пытался быть инкогнито в Венеции во время трехдневной свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

Леонардо Ди Каприо попал в объективы папарацци на острове Сан-Джорджо-Маджоре (одном из самых известных островов Венецианской лагуны), где состоялась роскошная свадьба американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса и его любимой Лорен Санчес, на которую он был приглашен как VIP-гость.

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

На свадебную церемонию Леонардо надел классический черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку. Он, как и в прошлый раз, избегал внимания папарацци. Актер скрыл лицо, натянув черную бейсболку с логотипом LA Dodgers по самые усы.

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

На следующий день Ди Каприо запечатлели в аэропорту Марко Поло в Венеции. Италию он оставлял в шортах с накладными карманами и черном худи с капюшоном, который натянул по самую бороду.

Напомним, на свадьбу Леонардо Ди Каприо приехал со своей возлюбленной – 27-летней итальянской моделью Витторией Черетти.

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