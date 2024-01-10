В смокинге и с бабочкой от Moschino: звезда фильма "Барби" Америка Феррера на светском мероприятии

Америка Феррера посетила в Лос-Анджелесе церемонию вручения наград Governors Awards, организованную Американской академией кинематографических искусств и наук.

Для своего появления она выбрала образ от бренда Moschino. На ней был классический смокинг, белая рубашка с черными пуговицами, черная бабочка и штаны-палаццо со стрелками. Наряд Феррера сочетала с черными остроносыми туфлями.

Америка Феррера / Фото: Associated Press

Америка сделала укладку с боковым пробором, нежный макияж с бежевой помадой, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями и завершила лук красным маникюром.

Америка Феррера / Фото: Associated Press

Напомним, Джулианна Мур пришла на премию в эффектном платье с накидкой от бренда Valentino, которое было расшито каплевидными серебряными пайетками и стразами.

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