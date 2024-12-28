В смокинге и с символической брошью: элегантный образ Александра Терена на финальной церемонии "Холостяка"

Вчера, 28 декабря, состоялся финал романтического реалити-шоу "Холостяк-13". Главный герой проекта Александр Будько "Терен" сделал свой выбор – его избранницей стала волонтер Инна Белень.

На финальной церемонии Александр появился в элегантном образе total black от украинского бренда Damirli. На нем был смокинг и рубашка с черной бабочкой. К лацкану пиджака Будько прикрепил символическую брошь в виде терна.

Александр Терен/Instagram Александра Терена

Напомним, Александр Терен прокомментировал свое участие в проекте.

К слову, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

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