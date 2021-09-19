В смокинге и юбке с рюшами: эпатажный Билли Портер сходил на Бал

51-летний Билли Портер снова произвел фурор на красной дорожке.

Актер, певец и драматург посетил Бал Элизабет Тейлор, посвященный борьбе со СПИДом, в парке Сити Вест-Голливуд в Западном Голливуде, в Калифорнии.

В мае голливудский актер Билли Портер, который сыграл фею-крестную в фильме "Золушка", сделал откровенное признание - он ВИЧ-позитивен. От общественности он скрывал это долгих 14 лет. Диагноз Билли поставили в июне 2007 года. Все это время об его ВИЧ-позитивном статусе знали только близкие родные и друзья, в том числе его супруг (они поженились в 2017 году).

Билли Портер / Getty Images

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На дорожку Билли в этот раз вышел в аутфите, который состоял сверху из смокинга в низу из пышной розовой юбки с рюшами. В руках Портер держал красный клатч в виде большого цветка, а на шее у него красовалось массивное колье с камнями. На ногтях у мужчины сверкал маникюр, а на пальцах было несколько колец.

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Эпатажные образы Билли Портера (19 фото)

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