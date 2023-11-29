В смокинге, с бородой и в компании женщины в синем платье: Леонардо Ди Каприо на красной дорожке церемонии

Леонардо Ди Каприо посетил церемонию вручения премии Gotham Awards в Нью-Йорке, на которой отметили лучших представителей телевидения и кино.

На красной дорожке он появился в компании своей коллеги по фильму "Убийцы цветочной луны" – Лили Гладстон. К ним также присоединился и другой актер из вестерна Мартина Скорсезе Роберт Де Ниро. Лента получила награду Gotham за чествование трагедии племени Осейдж, представители которого загадочно начали гибнуть в начале ХХ века.

Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Лео выглядел красиво и элегантно. На нем был классический черный смокинг, белая рубашка, черная атласная бабочка и черные туфли. Его лицо украшала борода.

Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Лили выбрала для мероприятия синее длинное платье, украшенное металлической фурнитурой в зоне декольте и на плечах, с рюшами в области талии и рукавами-фонариками длины три четверти.

Гладстон распустила волосы, сделала макияж смоки-айс, уши украсила интересными золотыми серьгами и завершила лук золотистым маникюром.

Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Кстати, Лили была номинирована на премию Gotham за главную роль в фильме "Неизвестная страна".

Напомним, Ди Каприо и Гладстон в ленте "Убийцы цветочной луны" сыграли супружескую пару.

Это детективная история об убийстве коренных жителей США – племени Осейджа – в 1920-х годах в индейском поселении Осадж в штате Оклахома. Там было открытое месторождение нефти, обогатившее местных жителей, которые затем погибли. ФБР начинает расследование этих убийств. Фильм идет в украинских кинотеатрах.

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