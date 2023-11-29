В смокинге, с бородой и в компании женщины в синем платье: Леонардо Ди Каприо на красной дорожке церемонии

49-летний актер вместе с коллегами посетил премию в Нью-Йорке.
Леонардо Ди Каприо посетил церемонию вручения премии Gotham Awards в Нью-Йорке, на которой отметили лучших представителей телевидения и кино.
На красной дорожке он появился в компании своей коллеги по фильму "Убийцы цветочной луны" – Лили Гладстон. К ним также присоединился и другой актер из вестерна Мартина Скорсезе Роберт Де Ниро. Лента получила награду Gotham за чествование трагедии племени Осейдж, представители которого загадочно начали гибнуть в начале ХХ века.
Лео выглядел красиво и элегантно. На нем был классический черный смокинг, белая рубашка, черная атласная бабочка и черные туфли. Его лицо украшала борода.
Лили выбрала для мероприятия синее длинное платье, украшенное металлической фурнитурой в зоне декольте и на плечах, с рюшами в области талии и рукавами-фонариками длины три четверти.
Гладстон распустила волосы, сделала макияж смоки-айс, уши украсила интересными золотыми серьгами и завершила лук золотистым маникюром.
Кстати, Лили была номинирована на премию Gotham за главную роль в фильме "Неизвестная страна".
Напомним, Ди Каприо и Гладстон в ленте "Убийцы цветочной луны" сыграли супружескую пару.
Это детективная история об убийстве коренных жителей США – племени Осейджа – в 1920-х годах в индейском поселении Осадж в штате Оклахома. Там было открытое месторождение нефти, обогатившее местных жителей, которые затем погибли. ФБР начинает расследование этих убийств. Фильм идет в украинских кинотеатрах.
Читайте также:
- На отдыхе с семьей Леонардо Ди Каприо сфотографировали в шортах и простой футболке в Италии.
- Анна Саливанчук в свитере с медведем, участница "Холостяка-11" – в бежевом пальто: звезды на премьере фильма с Леонардо Ди Каприо
- В атласном мини платье и за руку с мужем: Рита Ора сходила на день рождения к Леонардо Ди Каприо