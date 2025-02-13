В соблазнительном белье цвета латте: модель Лаура Селия поделилась пикантными фото

Девушка в белье похвасталась обольстительной фигурой.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram новые горячие снимки.
Красавица позировала с круасанами в руках. На ней было сексуальное атласное белье цвета латте с белым кружевом, состоявшее из бюстгальтера и коротких шортиков.
У девушки была объемная укладка с локонами и молочный маникюр. Она похвасталась соблазнительными формами.
Напомним, в прошлый раз Ларуа Селия устроила фотосессию в ночной рубашке на тонких бретельках с лифом и небольшим разрезом и в кружевных трусах в тон.
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