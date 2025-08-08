ТСН в социальных сетях

В соблазнительном белье с цветами: нидерландская модель попила чаю на балконе

Лаура Слия надела сексуальное белье и устроила себе импровизированную фотосессию.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram новую порцию горячих снимков с отдыха.

Лаура Селия

Лаура Селия

В этот раз красавица показала, как пила чай на террасе отеля с красивым морским пейзажем.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура предстала перед фотокамерой в соблазнительном комплекте белья молочного оттенка с кружевом и цветной вышивкой. Лиф прекрасно подчеркнул ее красивое декольте.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

В Селии, как всегда, была укладка с локонами и макияж с черными стрелками. Лук она завершила золотыми украшениями.

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, Лаура Селия похвасталась стройной фигурой в голубом бикини во время отдыха в итальянском городе Амальфи.

