В соблазнительном белье с цветами: нидерландская модель попила чаю на балконе

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram новую порцию горячих снимков с отдыха.

В этот раз красавица показала, как пила чай на террасе отеля с красивым морским пейзажем.

Лаура предстала перед фотокамерой в соблазнительном комплекте белья молочного оттенка с кружевом и цветной вышивкой. Лиф прекрасно подчеркнул ее красивое декольте.

В Селии, как всегда, была укладка с локонами и макияж с черными стрелками. Лук она завершила золотыми украшениями.

Напомним, Лаура Селия похвасталась стройной фигурой в голубом бикини во время отдыха в итальянском городе Амальфи.