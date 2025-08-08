- Дата публикации
Категория
- Шоу-бизнес
Количество просмотров
- 74
Время на прочтение
- 1 мин
В соблазнительном белье с цветами: нидерландская модель попила чаю на балконе
Лаура Слия надела сексуальное белье и устроила себе импровизированную фотосессию.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram новую порцию горячих снимков с отдыха.
В этот раз красавица показала, как пила чай на террасе отеля с красивым морским пейзажем.
Лаура предстала перед фотокамерой в соблазнительном комплекте белья молочного оттенка с кружевом и цветной вышивкой. Лиф прекрасно подчеркнул ее красивое декольте.
В Селии, как всегда, была укладка с локонами и макияж с черными стрелками. Лук она завершила золотыми украшениями.
Напомним, Лаура Селия похвасталась стройной фигурой в голубом бикини во время отдыха в итальянском городе Амальфи.