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- Шоу-бизнес
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В соблазнительном черном платье от Louis Vuitton: Ана де Армас привлекла внимание луком
Актриса посетила премьеру фильма «Балерина», которая состоялась Берлине.
Ана де Армас надела на мероприятие сшитое на заказ платье от известного Модного дома Louis Vuitton, которое привлекало внимание из-за своего минималичтичного кроя и внушительного декольте.
Платье было сшито из роскошного черного бархата, имело длинную юбку, баску, которая ниспадала на бедра и бретельки. Наряд выглядел элегантно, соблазнительно и драматично, что идеально соответствовало атмосфере премьеры и роли, которую Ана играет в фильме. Ана дополнила свой образ изящными украшениями, макияжем и классической прической «конский хвост» с вытянутыми передними прядями.
Ранее звезда также надела лук от Louis Vuitton, но более гламурный. Актриса носила на премьере в Лондоне серебристое платье с каплевидным вырезом и вышивкой бисером.