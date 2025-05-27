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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
318
Время на прочтение
1 мин

В соблазнительном черном платье от Louis Vuitton: Ана де Армас привлекла внимание луком

Актриса посетила премьеру фильма «Балерина», которая состоялась Берлине.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ана де Армас

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас надела на мероприятие сшитое на заказ платье от известного Модного дома Louis Vuitton, которое привлекало внимание из-за своего минималичтичного кроя и внушительного декольте.

Платье было сшито из роскошного черного бархата, имело длинную юбку, баску, которая ниспадала на бедра и бретельки. Наряд выглядел элегантно, соблазнительно и драматично, что идеально соответствовало атмосфере премьеры и роли, которую Ана играет в фильме. Ана дополнила свой образ изящными украшениями, макияжем и классической прической «конский хвост» с вытянутыми передними прядями.

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Getty Images

Ранее звезда также надела лук от Louis Vuitton, но более гламурный. Актриса носила на премьере в Лондоне серебристое платье с каплевидным вырезом и вышивкой бисером.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
318
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