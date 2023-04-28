Аманда Холден в соблазнительном латексном платье показала, как помощница протирает ей грудь и ягодицы

Аманда Холден работает ведущей на радио Heart Breakfast, но даже несмотря на то, что в студии нет камер, звезда всегда одевается очень привлекательно, чтобы ее сфотографировали папарацци, которые собираются у офисного здания.

Ведущая в этот день была облачена в красное латексное платье от William Wilde, к которому подобрала красные лаковые туфли на каблуках.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

В Instagram ведущая показала, как ее помощница помогала надевать ей этот наряд, а потом протирала платье тряпкой сначала на груди, а потом на ягодицах. Аманда при этом забавно позировала на камеру. Платье было одето, естественно, без белья, как любит Холден, и сквозь него просвечивались ее соски.

Впрочем, 52-летней звезда не привыкать, она часто надевает нечто такое, что привлекает внимание публики к этой части ее тела.

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