В сочно-зеленом бикини: Кэндис Свэйнпоул продемонстрировала стройную фигуру и красивый загар

34-летняя южноафриканская модель и экс-ангел Victoria's Secret продолжает рекламировать купальники своего бренда.

Кэндис Свэйнпоул опубликовала в Instagram Stories фотографию, на которой она позирует в сочно-зеленом бикини своего собственного бренда Tropic Of C.

Манекенщица продемонстрировала не только яркую новинку, но и стройную подтянутую фигуру и красивый загар.

Кэндис Свейнпоул / Фото: Instagram Кэндис Свэйнпоул

Пляжный лук Кэндис дополнила вязаной зеленой сумкой, висевшей у нее на плече.

Волосы Свэйнпоул собрала в пучок и одела в уши небольшие серьги-кольца. Нежный макияж завершил образ модели.

Не всегда Кэндис так раздета. На светских мероприятиях ее можно увидеть даже очень одетой. К примеру, на премии GQ Men of the Year в Лондоне она появилась в белой рубашке и черном брючном костюме оверсайз в серебристую полоску.

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