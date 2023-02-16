В сочно-зеленом бикини: Кэндис Свэйнпоул продемонстрировала стройную фигуру и красивый загар

34-летняя южноафриканская модель и экс-ангел Victoria's Secret продолжает рекламировать купальники своего бренда.
Кэндис Свэйнпоул опубликовала в Instagram Stories фотографию, на которой она позирует в сочно-зеленом бикини своего собственного бренда Tropic Of C.
Манекенщица продемонстрировала не только яркую новинку, но и стройную подтянутую фигуру и красивый загар.
Пляжный лук Кэндис дополнила вязаной зеленой сумкой, висевшей у нее на плече.
Волосы Свэйнпоул собрала в пучок и одела в уши небольшие серьги-кольца. Нежный макияж завершил образ модели.
Не всегда Кэндис так раздета. На светских мероприятиях ее можно увидеть даже очень одетой. К примеру, на премии GQ Men of the Year в Лондоне она появилась в белой рубашке и черном брючном костюме оверсайз в серебристую полоску.
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