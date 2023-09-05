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В соломенной шляпе и балетках: Ники Хилтон прогулялась в красивом летнем образе в стиле бохо

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
243
Время на прочтение
1 мин
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В соломенной шляпе и балетках: Ники Хилтон прогулялась в красивом летнем образе в стиле бохо

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Звезда надела очень удобный и повседневный образ, поэтому пока погода еще позволяет, рекомендуем повторить ее лук.

39-летняя светская львица и младшая сестра Пэрис Хилтон - Ники - прогулялась в одиночестве по Нью-Йорку. На Ники было платье до косточек в мелкие синие цветочки, с рукавами-фонариками и рюшами. 

Наряд знаменитости от бренда Doen Simonetta и уже не продается. Дополнила она его соломенными сумкой и шляпой с широкими полями. Также она несла белый шопер.

Завершали этот летний легкий образ в стиле бохо солнцезащитные очки и бежевые балетки с перфорацией от ее же марки French Sole x Nicky Hilton.

Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Подобный стиль в одежде она очень любит и ранее не раз надевала подобные платья. Несколько подобных бохо-образов Ники покажем вам ниже.

Ники Хилтон / © Associated Press
Ники Хилтон / Фото: Associated Press
Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images
Ники Хилтон-Ротшильд / © Getty Images
Ники Хилтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
243
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