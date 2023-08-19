В соломенной шляпе и с сумкой Hermès: Викторию Бекхэм заметили с семьей на отдыхе в Италии

На днях Виктория Бекхэм показала фото, как веселилась с женой Месси - Антонеллой Рокуццо - на вечеринке в Майами, а 18 августа ее заметили уже на отдыхе в Нерано, что в Италии. Женщина отправилась на отдых с мужем и детьми.

Семью сфотографировали папарацци, когда они садились на небольшой катер, чтобы отправится в шикарный ресторан Lo Scoglio.

На Виктории в тот день было роскошное белое платье с длинными рукавами и декольте, которое она дополнила соломенной шляпой в стиле федоры, удобной обувью и солнцезащитными очками.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

На плече у звезды висела сумка от бренда Hermès, а руку украшал роскошный браслет с бриллиантами. Во время поездки она много фотографировала на небольшую камеру.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

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