В соломенной шляпе и с сумкой-корзиной: Ники Хилтон похвасталась дорогим летним образом на вечеринке

Ее наряд хоть и выглядел лаконично, но на самом деле полностью состоял из брендовых вещей. Однако взять образ на заметку и повторить этим летом однозначно стоит.

На днях в США, в штате Нью-Джерси, прошел благотворительный турнир по поло Veuve Clicquot Polo Classic, после которого состоялась уже традиционная вечеринка. Среди гостей мероприятия особое внимание привлекла наследница многомиллионного отельного бизнеса и светская львица Ники Хилтон.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

39-летняя знаменитость выбрала легкий летний ансамбль от бренда Hunter Bell, который включал в себя топ с широкими бретельками, баской и принтом, а также юбку миди. Стоимость такого топа 425 долларов, а юбки - 485 долларов.

Дополняли ее лук необычные аксессуары - соломенная шляпа с широкими полями от Gigi Burris, квадратная плетеная сумка-корзина от Max Mara за 1450 долларов и классические эспадрильи на завязках и платформах.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

На мероприятии также присутствовал ряд знаменитостей, в том числе Эмма Стоун, Коко Роша, Гейл Кинг, Карен Гиллан, Симон Эшли.

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