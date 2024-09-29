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В сопровождении 22-летнего сына: Кейт Бланшетт в образе от Louis Vuitton позировала на премии

В сопровождении 22-летнего сына: Кейт Бланшетт в образе от Louis Vuitton позировала на премии

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

55-летняя актриса в стильной черной одежде посетила ивент.

Кейт Бланшетт посетила состоявшуюся в Нью-Йорке церемонию вручения наград Albie Awards 2024.

На ивент актриса пришла в сопровождении своего 22-летнего сына Дэшиелла Джона Аптона.

Кейт Бланшетт с сыном / © Associated Press
Кейт Бланшетт с сыном / Фото: Associated Press

Она также сфотографировалась со своим коллегой – Джорджом Клуни, получившим награду от Фонда справедливости.

Джордж Клуни и Кейт Бланшетт / © Associated Press
Джордж Клуни и Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Актриса выбрала для своего появления образ total black. На ней был асимметричный топ-накидка с пайетками от бренда Louis Vuitton, который скомбинировался с черными кожаными брюками-клеш. Обута она была в черные лакированные туфли.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт сделала аккуратную укладку, красивый нежный макияж с пышными ресницами и розовой помадой, а также маникюр. Уши она украсила лаконичными серьгами, а на пальцах были золотые кольца.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Напомним, Кейт Бланшетт в золотом свитере и кожаных штанах сходила на вечернее шоу.

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