В сопровождении 22-летнего сына: Кейт Бланшетт в образе от Louis Vuitton позировала на премии

55-летняя актриса в стильной черной одежде посетила ивент.
Кейт Бланшетт посетила состоявшуюся в Нью-Йорке церемонию вручения наград Albie Awards 2024.
На ивент актриса пришла в сопровождении своего 22-летнего сына Дэшиелла Джона Аптона.
Она также сфотографировалась со своим коллегой – Джорджом Клуни, получившим награду от Фонда справедливости.
Актриса выбрала для своего появления образ total black. На ней был асимметричный топ-накидка с пайетками от бренда Louis Vuitton, который скомбинировался с черными кожаными брюками-клеш. Обута она была в черные лакированные туфли.
Кейт сделала аккуратную укладку, красивый нежный макияж с пышными ресницами и розовой помадой, а также маникюр. Уши она украсила лаконичными серьгами, а на пальцах были золотые кольца.
Напомним, Кейт Бланшетт в золотом свитере и кожаных штанах сходила на вечернее шоу.
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