В сопровождении мужа: Зои Салдана в шелковом красном платье от Saint Laurent позировала на церемонии

46-летняя актриса выглядела эффектно на светском мероприятии.
Зои Салдана побывала на 30-й церемонии вручения наград Critics Choice Awards, состоявшейся в Санта-Монике. Она была номинирована как лучшая актриса второго плана за работу в фильме "Эмилия Перес".
Для своего появления актриса выбрала эффектное красное шелковое платье макси от бренда Saint Laurent. Наряд был без рукавов, имел небольшой шлейф и вырез на спине, украшенный черным бантом.
Волосы актриса собрала в хвост, сделала нежный макияж и дополнила лук украшениями Cartier: лаконичными серьгами, черным чокером с брошью с камнями и кольцами с камнями.
На мероприятии Салдана появилась в сопровождении своего мужа – итальянского художника Марко Перего, который был одет в серый полосатый костюм-тройку, белую рубашку и черные туфли.
Супруги не стеснялись проявлять свои чувства на камеру: они держались за руки и поцеловались.
Напомним, Зои Салдана на кинопремии London Critics' Circle Film Awards 2025 в Лондоне появилась в платье с декольте в форме сердца и без бретелек длины миди из кутюрной осенней коллекции 2022 бренда Maison Margiela.
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