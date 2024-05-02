В совершенно "голом" платье с шипами: Аня Тейлор-Джой произвела фурор на премьере фильма

Промотур постапокалиптического боевика стартовал в Австралии, и Аня нарядом не разочаровала.

Актриса Аня Тейлор-Джой посетила презентацию фильма "Фуриоса: Безумный Макс. Сага", которая состоялась в городе Сиднее, Австралия. На красной дорожке девушка произвела особое впечатление, и все взгляды были прикованы исключительно к ней, поскольку для своего появления актриса и ее стилисты выбрали полностью "голое" платье.

Наряд Ани был винтажным и является частью кутюрной коллекции бренда Paco Rabanne весна-лето 1996.

Платье являло собой сплетенные в узор огромные продолговатые бусины песочного цвета, а также металлические элементы. Дополняли его длинные шипы с наконечниками.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Наряд Аня надела на голое тело, поскольку на ней были только бежевые стринги. Аналогичное платью украшение с шипами было у нее на голове. Завершали образ актрисы босоножки с прозрачными ремешками, бежевый маникюр и яркий макияж.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

В фильме "Фуриоса: Безумный Макс. Сага" Тейлор-Джой исполнила главную роль. Детали сюжета держатся в тайне.

Днем ранее Аня и Крис Хемсворт - ее коллега по фильму - позировали во время телеконференции для СМИ. Тейлор-Джой надела коричневое платье на одно плечо от бренда Rick Owens из коллекции весна-лето 2024.

Читайте также:

Светские и повседневные луки актрисы Ани Тейлор-Джой (25 фото)