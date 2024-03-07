В совершенно прозрачном кружевном кэтсьюте: дочь Мадонны посетила показ Saint Laurent в дерзком луке

Девушка опять выбрала для своего появления "голый" наряд.
Дочь Мадонны - 27-летняя Лурдес Леон - посетила мероприятие в Париже - показ новой мужской коллекции бренда Saint Laurent осень-зима 2024–2025. Показ проходил в рамках Недели моды.
Лурдес любит эпатажные и даже откровенные наряды, которые привлекают внимание, поэтому выбрала в этот раз черный и совершенно прозрачный кэтсьют, который надела без бюстгальтера.
Этот наряд она дополнила классическим длинным черным пальто на пуговицах, черными туфлями и солнцезащитными очками. Волосы Лурдес распустила и сделала на лице макияж.
Однако этот ее наряд был все же менее смелым, чем совершенно прозрачное платье из металлических цепочек от дизайнера родом из Украины Наталии Феднер (Natalia Fedner), которая родилась в городе Черновцы, но в детском возрасте эмигрировала с родителями в США. Осенью прошлого года она появилась в нем на мероприятии Victoria's Secret, что проводилось в рамках New York Fashion Week.
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