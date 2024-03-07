В совершенно прозрачном кружевном кэтсьюте: дочь Мадонны посетила показ Saint Laurent в дерзком луке

Дочь Мадонны - 27-летняя Лурдес Леон - посетила мероприятие в Париже - показ новой мужской коллекции бренда Saint Laurent осень-зима 2024–2025. Показ проходил в рамках Недели моды.

Лурдес любит эпатажные и даже откровенные наряды, которые привлекают внимание, поэтому выбрала в этот раз черный и совершенно прозрачный кэтсьют, который надела без бюстгальтера.

Этот наряд она дополнила классическим длинным черным пальто на пуговицах, черными туфлями и солнцезащитными очками. Волосы Лурдес распустила и сделала на лице макияж.

Лурдес Леон на показе Saint Laurent / Фото: Getty Images

Однако этот ее наряд был все же менее смелым, чем совершенно прозрачное платье из металлических цепочек от дизайнера родом из Украины Наталии Феднер (Natalia Fedner), которая родилась в городе Черновцы, но в детском возрасте эмигрировала с родителями в США. Осенью прошлого года она появилась в нем на мероприятии Victoria's Secret, что проводилось в рамках New York Fashion Week.

Лурдес Леон на мероприятии Victoria's Secret / Фото: Associated Press

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