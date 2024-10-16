В совершенно прозрачном наряде: Алессандра Амбросио пришла на вечеринку в луке от Dolce & Gabbana

Модель продемонстрировала свою роскошную фигуру в смелом образе.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, как и ожидалось, вернулась в состав "ангелов" Victoria's Secret. Звезда вышла на подиум во время камбек-шоу бренда, а затем появилась на афтепати в ресторане Meatpacking в Нью-Йорке.
Амбросио надела совершенно прозрачный наряд от Dolce & Gabbana - длинное черное платье с корсетом и халтером. Носила это платье модель в сочетании с черным нижним бельем, а также босоножками на каблуках и шубой-болеро из искусственного меха.
Также Алессандра сделала красивый макияж, распустила волосы и надела серьги с жемчугом.
Во время подготовки к показу Амбросио была в культовом розовом полосатом халате.
А вот на сам подиум она вышла в просто сногсшибательном образе - в черном кружевном боди, которое сочеталось с сетчатой юбкой и босоножками от Rene Caovilla с ремешками-пружинами.
Неотъемлемой частью образа стали гламурные крылья.
Также в шоу приняла участие еще одна суперзвезда Адриана Лима. Она вышла на подиум в двух образах - черном и красном.
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