Шоу-бизнес
197
1 мин

В совершенно прозрачном огненно-красном платье: Летиция Каста в смелом луке посетила показ мод

Француженка произвела фурор, когда появилась на публике. Но платье Летиции напмнило наряд, который она носила много лет тому назад.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Летиция Каста

Летиция Каста / © Getty Images

47-летняя французская модель и актриса Летиция Каста посетила Неделю моды в Милане. Звезда, которая сама не раз выходила на подиум, появилась на шоу Модного дома Ferragamo, где креативный директор бренда, дизайнер Максимилиан Дэвис, представил новинки сезона весна-лето 2026.

Летиция вышла на публику в огненно-красном платье, которое привлекло всеобщее внимание, поскольку было полностью прозрачным. Длинный наряд-сетка имел высокую горловину и рукава, а также был по всей длине украшен бахромой из лент и кисточками — они добавляли текстуру и движение образу.

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Свое эффектное красное платье Каста носила в сочетании с бежевым бельем, цвет которого сливался с ее кожей из-за чего казалось, что модель голая. Также платье дополнили красные туфли с открытым мысом.

Прозрачное платье Касты и его яркий оттенок выгляди искусно и утонченно, но также напомнило о другом ее прозрачном выборе — черном «голом» наряде, который звезда носила в 2010 году. Тогда она вышла на сцену во время 35-й церемонии вручения кинопремии Cesar Film Awards, проходившей в Театре дю Шатле, в прозрачном черном платье с перьями.

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Ее наряд был бренда Yves Saint Laurent.

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста - французская звезда (13 фото)

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста и Луи Гаррель / © Getty Images

Летиция Каста и Луи Гаррель / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Associated Press

Летиция Каста / © Associated Press

197
