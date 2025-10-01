В совершенно прозрачном огненно-красном платье: Летиция Каста в смелом луке посетила показ мод

Летиция Каста / © Getty Images

47-летняя французская модель и актриса Летиция Каста посетила Неделю моды в Милане. Звезда, которая сама не раз выходила на подиум, появилась на шоу Модного дома Ferragamo, где креативный директор бренда, дизайнер Максимилиан Дэвис, представил новинки сезона весна-лето 2026.

Летиция вышла на публику в огненно-красном платье, которое привлекло всеобщее внимание, поскольку было полностью прозрачным. Длинный наряд-сетка имел высокую горловину и рукава, а также был по всей длине украшен бахромой из лент и кисточками — они добавляли текстуру и движение образу.

Свое эффектное красное платье Каста носила в сочетании с бежевым бельем, цвет которого сливался с ее кожей из-за чего казалось, что модель голая. Также платье дополнили красные туфли с открытым мысом.

Прозрачное платье Касты и его яркий оттенок выгляди искусно и утонченно, но также напомнило о другом ее прозрачном выборе — черном «голом» наряде, который звезда носила в 2010 году. Тогда она вышла на сцену во время 35-й церемонии вручения кинопремии Cesar Film Awards, проходившей в Театре дю Шатле, в прозрачном черном платье с перьями.

Ее наряд был бренда Yves Saint Laurent.

