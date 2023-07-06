В совершенно прозрачном платье: Флоренс Пью надела очень смелый наряд на показ Valentino

27-летняя британская актриса Флоренс Пью посетила показ Модного дома Valentino, который прошел в рамках Недели высокой моды в Париже. Бренд презентовал кутюрную коллекцию осень-зима 2023-2024.

На мероприятие она прибыла в легком шелковом платье, выполненном в небесно-голубом оттенке. Оно было из коллекции весна-лето 2023.

Главной изюминкой этого наряда было то, что он полностью прозрачный. Бюстгальтер Флоренс решила не надевать, из-за чего ее "голый" лук вызвал фурор.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Также у этого воздушного наряда было декольте до пупка, рюши с оборками, шлейф и полностью открытая спина, которую украшал большой черный бант.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Свой образ актриса дополнила новой прической - она покрасила короткие волосы в розовый цвет, а также взяла в руку черную сумку, обула черные туфли на платформах и надела украшениями от Tiffany & Co.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлом году из-за подобного наряда, который она тоже выбрала на показ Valentino, девушка столкнулась с огромным количеством хейта в Сети. Оскорбления лились от совершенно незнакомых для Флоренс мужчин. А все из-за того, что платье актрисы просвечивалось и были видны ее грудь и соски. Тогда Пью поставила хейтеров на место, написав пост в соцсети.

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