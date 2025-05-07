В совершенно прозрачном платье и с декольте до пупка: Кара Делевинь вышла в свет с беременной сестрой

Кара Делевинь / © Getty Images

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Британская модель и актриса Кара Делевинь посетила премьеру документального фильма Дэвида Аттенборо «Океан» в Лондоне. На этом мероприятии девушка произвела настоящий фурор, поскольку вышла на фотоколл в совершенно прозрачном платье от бренда Annie’s.

Кара Делевинь / © Getty Images

Это было длинное платье без рукавов и с глубоким V-образным декольте до пупка. Платье украшал геометрический узор, а носила Кара его в сочетании с оверсайз жакетом черного цвета. Шею модель украсила колье с птицей, а также обула каблуки и сделала объемную прическу.

Компанию на мероприятии Каре составила ее сестра Поппи, которая сейчас беременна своим первенцем. Она носила черное обтягивающее платье с бахромой и черный жакет, а также такое же украшение, как и у ее сестры — колье с птицей.

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Кара и Поппи Делевинь / © Getty Images

Также показ этого фильма посетил и король Чарльз. Монарх пришел на мероприятие без жены Камиллы.

Король Чарльз и Дэвид Аттенборо / © Associated Press

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