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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
164
Время на прочтение
1 мин

В совершенно прозрачном платье и с декольте до пупка: Кара Делевинь вышла в свет с беременной сестрой

На мероприятии сестры держались за руки. Из совместный выход в свет — редкость.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Getty Images

Британская модель и актриса Кара Делевинь посетила премьеру документального фильма Дэвида Аттенборо «Океан» в Лондоне. На этом мероприятии девушка произвела настоящий фурор, поскольку вышла на фотоколл в совершенно прозрачном платье от бренда Annie’s.

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Это было длинное платье без рукавов и с глубоким V-образным декольте до пупка. Платье украшал геометрический узор, а носила Кара его в сочетании с оверсайз жакетом черного цвета. Шею модель украсила колье с птицей, а также обула каблуки и сделала объемную прическу.

Компанию на мероприятии Каре составила ее сестра Поппи, которая сейчас беременна своим первенцем. Она носила черное обтягивающее платье с бахромой и черный жакет, а также такое же украшение, как и у ее сестры — колье с птицей.

Кара и Поппи Делевинь / © Getty Images

Кара и Поппи Делевинь / © Getty Images

Также показ этого фильма посетил и король Чарльз. Монарх пришел на мероприятие без жены Камиллы.

Король Чарльз и Дэвид Аттенборо / © Associated Press

Король Чарльз и Дэвид Аттенборо / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Credits

Кара Делевинь / © Credits

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

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