В совершенно прозрачном платье с бахромой: Эмили Ратажковски появилась в очень смелом платье на вечеринке

Если вы думали, что тренд на голые платья постепенно изживает свое, то супермодель Эмили Ратажковски решила доказать обратное. На афтепати, которое проводилось после Met Gala в Нью-Йорке она появилась в полностью прозрачном платье.

Синее платье Эмили было винтажным и создано Givenchy для коллекции весна-лето 1998 Александром Маккуином, который в то время был креативным директором Модного дома. Наряд выполнен из сетчатой ткани, украшен вышивкой в виде звезд, а также бахромой на подоле и вороте. Из-под платья модели было видно черное белье со стразами

Дополнили ее наряд босоножки Rene Caovilla с ремешками-пружинами, сумка с кисточками, несколько украшений с бриллиантами, яркий макияж и высокая прическа.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Образ для основного мероприятия Института костюма Эмили был тоже "голым". Перед камерами она появилась в провокационном наряде от Atelier Versace, которое было усыпано стразами и камнями.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

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