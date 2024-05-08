В совершенно прозрачном платье с бахромой: Эмили Ратажковски появилась в очень смелом платье на вечеринке

Суперзвезда сверкнула идеальной фигурой перед камерами.
Если вы думали, что тренд на голые платья постепенно изживает свое, то супермодель Эмили Ратажковски решила доказать обратное. На афтепати, которое проводилось после Met Gala в Нью-Йорке она появилась в полностью прозрачном платье.
Синее платье Эмили было винтажным и создано Givenchy для коллекции весна-лето 1998 Александром Маккуином, который в то время был креативным директором Модного дома. Наряд выполнен из сетчатой ткани, украшен вышивкой в виде звезд, а также бахромой на подоле и вороте. Из-под платья модели было видно черное белье со стразами
Дополнили ее наряд босоножки Rene Caovilla с ремешками-пружинами, сумка с кисточками, несколько украшений с бриллиантами, яркий макияж и высокая прическа.
Образ для основного мероприятия Института костюма Эмили был тоже "голым". Перед камерами она появилась в провокационном наряде от Atelier Versace, которое было усыпано стразами и камнями.
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