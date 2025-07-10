В совершенно прозрачном платье-сетке и без белья: певица Лорд сходила на фэшн-шоу

Лорд / © Getty Images

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28-летняя певица Лорд попала под прицел папарацци на Неделе моды в Париже, когда направлялась на шоу бренда Balenciaga, который презентовал публике коллекцию Haute Couture осень-зима 2025-2026.

Звезда надела провокационный наряд, ведь на ней было платье-туника в виде сетки, полностью сделанное со стразов. Нижнее белья — бюстгальтер — она не надела, но при этом заклеила грудь черным скотчем. Также с таким необычным верхом певица надела широкие светлые джинсы с дырками и туфли на каблуках. Оригинальности образу также добавлял необычный макияж.

Лорд / © Getty Images

Шоу бренда Balenciaga стало довольно громким, ведь его посетили такие звезды как Николь Кидман, Сальма Хайек и Кэти Перри. Также под прицел папарацци попала и новоиспеченная жена Джеффа Безоса Лорен Санчес и сын Шварценеггера.

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Однако это не единственный момент, почему его обсуждали. Ранее модельер Сабато де Сарно покинул Модный дом Gucci спустя два года работы и его место занял Демна Гвасалия. Поэтому Гвасалия завершил свой путь в Balenciaga этим показом от кутюр.