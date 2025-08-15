ТСН в социальных сетях

В совершенно прозрачном платье: Софи Тернер вышла в свет в смелом наряде

Наряд звезды вызвал фурор, но очень отличался от того, что она носит в обычной жизни.

Юлия Каранковская
Софи Тернер

Софи Тернер / © Getty Images

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер попала под прицел папарацци в Нью-Йорке — актрису сфотографировали, когда она шла на интервью на шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» (Late Night with Seth Meyers). Одета Софи была с серое худи и свободные черные штаны, которые дополнила кроссовками от Puma, очками и сумкой от Louis Vuitton с принтом и голубым ремешком.

Софи Тернер под прицелом фотографов / © Getty Images

Софи Тернер под прицелом фотографов / © Getty Images

Затем появившись в студии актриса переоделась в более эффектный образ. Тернер надела черное совершенно прозрачное кружевное платье, которое также было декорировано стразами. Наряд она носила в сочетании с мюлями и черным атласным бельем — бюстгальтером и трусами с высокой посадкой.

Софи Тернер в студии / © Getty Images

Софи Тернер в студии / © Getty Images

Также шоу Майерса посетила актриса Меганн Фэйхи, где рассказала о номинации на премию «Эмми» за роль в сериале Netflix «Сирены».

