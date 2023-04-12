В совершенно прозрачном платье: Ванесса Хадженс удивила выбором смелого образа

Папарацци заметили девушку, когда она выходила из отеля.

Американская актриса и певица Ванесса Хадженс, известная по роли в подростковом фильме "Классный мюзикл", а также по мюзиклу, снятому Лин-Мануэлем Мирандой, "Тик-так, бум!", вышла на улицу в Нью-Йорке в очень смелом образе - черном полностью прозрачном платье.

Наряд был выполнен в виде водолазки, а украшали его огромные белые цветы. Под это платье Ванесса надела черные шорты с высокой посадкой и лифчик из плотной ткани.

Также она накинула на плечи кожаное черное пальто, в руке у нее была сумка на короткой ручке, обула Ванесса виниловые сапоги.

Ванесса Хадженс / Фото: Getty Images

В Нью-Йорк звезда прилетела с отдыха, ведь еще несколько дней тому назад делилась снимками с Филиппинских островов.

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