В совершенно прозрачном вязаном наряде: Аня Тейлор-Джой посетила показ бренда Dior

Звезда выбрала для своего появления довольно необычный ансамбль из новой круизной коллекции.

А Париже в рамках Недели моды состоялся показ Модного дома Christian Dior. Креативный директор марки Мария Грация Кьюри презентовала коллекцию весна-лето 2025.

Среди гостей мероприятия появилась давняя поклонница и амбассадор бренда - актриса Аня Тейлор-Джой.

На шоу девушка надела трендовый вязаный наряд оттенка айвори, который состоял из топа и длинной юбки.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Ансамбль Тейлор-Джой был полностью прозрачным и из круизной коллекции 2025. Под ее юбкой были заметны высокие бежевые трусы, а вот бюстгальтер она не надела под топ. Волосы Аня распустила и обула массивные черные сапоги.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Это уже не первые показ Dior, которые Аня посещает. Также она присутствовала на шоу бренда, которое проходило в Шотландии, тогда Кьюри презентовала круизную коллекцию 2025, которая была создана в стиле гранж, и платье из которой Тейлор-Джой надела на шоу в Париже. Актриса тогда пришла на мероприятие в колготках с вырезами и лаковых сапогах.

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