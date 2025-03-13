В совершенно прозрачной блузе: супермодель Кейт Мосс посетила показ Saint Laurent

Британская супермодель Кейт Мосс, которая прославилась как "королева героинового шика" из-за своей худобы в нулевых, вышла в свет. 51-летняя звезда посетила показ Модного дома Saint Laurent в Париже, как гстья.

Бренд презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026 в рамках Парижской недели моды. Кейт надела на мероприятие оригинальный черный наряд, в котором сочетала совершенно прозрачную блузу в горох, свободные брюки и бархатный жакет.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Образ звезды дополняли черные лаковые мюли, множество золотых браслетов на запястьях, серьги и пояс-веревка. Волосы Мосс собрала, а на лице сделала лаконичный макияж без акцентов.

Однако это не единственный показ, который посетила женщина. Также Мосс заметили на показе бренда Stella McCartney, тоже в Париже. Кейт сидела во время шоу с актрисой Камерон Диас, которая недавно вернулась в мир кино после перерыва.

Кейт Мосс и Камерон Диас / Фото: Associated Press

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